19 сентября, 03:30

Эрдоган предположил, что конфликт на Украине "будет длиться долго"

Сергей Карпухин/ ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Турецкий президент отметил, что Москва "действительно придерживается позиции скорейшего завершения" кризиса

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что украинский кризис будет иметь затяжной характер. Он также отметил, что сотрудничает с Россией и доверяет ей не меньше, чем Западу.

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"У меня нет причин не доверять им (России - прим. ТАСС). Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. Последние 50 лет мы стояли у порога Евросоюза, и в настоящий момент я доверяю России не меньше, чем Западу", - отметил Эрдоган в транслировавшемся 18 сентября интервью телекомпании PBS.

"Половина моих поставок природного газа поступает из России, что означает нашу солидарность. Мы делаем совместные шаги вперед, мы сотрудничаем и в области оборонной промышленности. Мы можем делать все это вместе с Россией", - добавил президент.

По его словам, у Анкары и стран - членов ЕС разная позиция по РФ. "Россия - это один из моих ближайших соседей. И у нас общая история", - отметил Эрдоган.

Он считает, что конфликт на Украине "будет длиться долго". При этом Турция будет надеяться, что он "закончится как можно скорее", сказал президент. Эрдоган подчеркнул, что Москва "действительно придерживается позиции скорейшего завершения" этого конфликта. 

Теги:
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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