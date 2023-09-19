Главы МИД G7 договорились провести встречу в Токио 7-8 ноября

В Министерстве иностранных дел Японии уточнили, что мероприятие будет очным

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран Группы семи (G7) на переговорах в Нью-Йорке договорились провести встречу в Токио 7-8 ноября. Об этом сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве Японии по итогам заседания, которое прошло на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН под председательством нового главы японского МИД Ёко Камикавы.

"На переговорах глав МИД G7 [в Нью-Йорке] Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств «семерки» пройдет 7-8 ноября в Японии", - сказал представитель министерства, отметив, что встреча будет очной.

На прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД G7 в очередной раз подвергли критике действия РФ на Украине, условились продолжить всестороннюю поддержку Киева, отметили необходимость скорейшего возобновления действия зерновой сделки. Они также вновь обвинили Россию в "ядерной риторике", назвав ее неприемлемой. Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения.

Япония в этом году председательствует в G7 и в мае провела саммит в Хиросиме. Главы внешнеполитических ведомств "семерки" в феврале встречались в Германии, в апреле - в городе Каруидзава, в июне - в Великобритании. Встреча на полях сессии ГА ООН стала четвертой за год.