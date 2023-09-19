NYT: рынок в Константиновке поразила украинская ракета

По данным газеты, ее выпустили из комплекса "Бук"

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Городской рынок в Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР поразила украинская ракета, выпущенная из зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на проведенное ею расследование.

В начале сентября в результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку в Константиновке 16 человек погибли и 32 пострадали. Как указывает издание, "данные, собранные и проанализированные The New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей и посты в социальных сетях дают веские основания полагать, что катастрофический удар стал результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО, выпущенной из ракетного комплекса "Бук".

Газета также отмечает, что "украинские власти изначально пытались запретить журналистам доступ к обломкам ракеты и району, пострадавшему от удара", однако позднее репортерам удалось "попасть на место происшествия, опросить свидетелей и собрать обломки примененного вооружения".

В частности, изданию удалось установить по записям камер видеонаблюдения, что ракета "прилетела в Константиновку с направления подконтрольной Украине территории, а не с российских позиций". Журналисты газеты выяснили, что удар по времени совпадает с двумя ракетными пусками, осуществленными с позиций ВСУ, а размер отверстий в фасадах зданий совпадает с размером поражающих элементов комплекса "Бук".

Власти Украины обвинили в ракетном ударе по Константиновке Россию, однако часть западных экспертов обратили внимание, что на опубликованных Киевом видео заметно, что ракета летит с подконтрольной украинским войскам территории. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев, несмотря на имеющиеся свидетельства, что ракета прилетела с украинских позиций, не будет проводить расследование произошедшего.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на посвященном Украине заседании Совета Безопасности организации, назвал это событие еще одним чудовищным преступлением Киева. Он обратил внимание, что даже на размещенных президентом Украины Владимиром Зеленским кадрах видно, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции. По словам Небензи, эта провокация могла быть "приурочена к визиту на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы обеспечить Киеву новый пакет военной и финансовой помощи".

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия в ООН не даст Западу забыть об этой провокации. Он отметил, что после того, как появились неудобные подробности, власти Украины и их западные партнеры начали обходить эту тему.