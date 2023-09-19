Главы МИД Японии и США обсудили Россию, ситуацию на Украине и КНДР

Ёко Камикава и Энтони Блинкен также договорились о продолжении тесного сотрудничества по международным вопросам

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава в Нью-Йорке провела свою первую личную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом ТАСС сообщил представитель МИД Японии.

Как отметил собеседник агентства, в ходе переговоров, которые продлились около 25 минут, стороны обсудили конфликт на Украине и продолжающиеся ракетные пуски КНДР. Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить тесное сотрудничество по широкому спектру международных вопросов.

В Нью-Йорке также прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, отметили в МИД Японии. Подчеркивается, что стороны подтвердили готовность продолжить всестороннюю поддержку Украины, в очередной раз подвергли критике действия РФ.

Ёко Камикава находится с официальным визитом в США в рамках участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Премьер-министр Японии Фумио Кисида также посетит Нью-Йорк и примет участие в работе ГА ООН.