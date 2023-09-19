Новый министр иностранных дел Японии обсудила с главой МАГАТЭ сброс воды с "Фукусимы-1"

В японском внешнеполитическом ведомстве отметили, что МАГАТЭ на регулярной основе публикует данные проверок воды и ситуации в районе АЭС

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава в Нью-Йорке провела переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, по итогам которых стороны подписали меморандум об углублении сотрудничества между Японией и МАГАТЭ в деле проведения агентством мониторинга ситуации вокруг сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом ТАСС сообщили в МИД Японии.

"Меморандум устанавливает основу для будущего сотрудничества между Японией и МАГАТЭ по мониторингу воды, сбрасываемой с АЭС", - отметили в японском внешнеполитическом ведомстве, напомнив, что МАГАТЭ уже на регулярной основе публикует данные проверок воды и ситуации в районе АЭС. В японском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это была первая встреча между министром и главой МАГАТЭ с момента ее назначения на эту должность. "Поэтому у них была очень откровенная беседа на тему сотрудничества между Японией и МАГАТЭ - не только по теме АЭС "Фукусима-1", - добавил представитель МИД.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам.

Компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, была дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в небольших объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,34 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.

Ранее МИД КНР сообщал, что Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами Токио осуществить сброс в океан радиоактивной воды. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Японии необходимо быть более открытой в прояснении вопросов, касающихся этих планов.

Власти Южной Кореи, которые на протяжении долгого времени выступали решительно против планов Японии, изменили свою позицию после публикации доклада МАГАТЭ. В Сеуле признали, что если сброс воды пройдет строго по плану, то он будет соответствовать нормам, пообещав в то же время вести пристальный мониторинг ситуации.