Пакистан опроверг информацию о поставках оружия Украине ради сделки с МВФ

Официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч отметила, что Исламабад придерживается политики строгого нейтралитета в конфликте между Киевом и Москвой

ИСЛАМАБАД, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Пакистана выступило с опровержением опубликованной порталом The Intercept информации о якобы заключенной между Исламабадом и Вашингтоном сделке о поставке боеприпасов для Киева в обмен на содействие в возобновлении соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

"Между Пакистаном и МВФ были успешно проведены переговоры о резервном соглашении МВФ для Пакистана с целью сложных, но необходимых реформ. Придание какой-либо иной окраски этим переговорам является проявлением неискренности", - сказала 18 сентября журналистам официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.

"Пакистан придерживается политики строгого нейтралитета в конфликте между Украиной и Россией и в этом контексте не поставляет никакого оружия и боеприпасов ни одной из сторон. Пакистанский оборонный экспорт всегда сопровождается строгими требованиями конечного пользования", - указала представитель МИД исламской республики.

17 сентября американский информационный портал The Intercept опубликовал статью, в которой говорилось, что "США помогли Пакистану получить финансовую помощь МВФ в рамках секретного соглашения о поставке оружия для Украины", о чем якобы "свидетельствуют просочившиеся документы". В материале утверждается, что Исламабад передал Киеву боеприпасы на сумму не менее $900 млн в обмен на содействие Вашингтона в переговорах с МВФ.