19 сентября, 04:21

Кандидат в президенты Эквадора обратилась в прокуратуру из-за угрозы ее жизни

По данным газеты El Universo, Луиса Гонсалес просит принять меры, так как считает, что прокуратура до сих пор не продвинулась в расследовании возможного неудавшегося покушения на кандидата

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Эквадора Луиса Гонсалес обратилась в прокуратуру, чтобы попросить ускорить расследование возможной подготовки покушения на нее.

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"Наши жизни в опасности. Я подала заявление в прокуратуру Эквадора, чтобы потребовать оперативного расследования и обнаружения лиц, вовлеченных в возможное покушение на мою жизнь", - написала она 18 сентября в соцсети X (ранее Twitter).

Как пишет газета El Universo, Гонсалес просит принять меры, так как считает, что прокуратура до сих пор не продвинулась в расследовании возможного неудавшегося покушения на кандидата.

В начале сентября политик сообщила, что согласилась на усиленную охрану. Это произошло после того, как Гонсалес узнала, что некий мужчина дал показания, согласно которым ему приказали приготовить взрывчатку для покушения на ее жизнь. 

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