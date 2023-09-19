Миссия ООН в Ираке осудила удары по аэропорту Арбат на северо-востоке страны

Согласно заявлению организации, "вопросы в сфере безопасности необходимо решать путем диалога и дипломатии"

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Миссия ООН в Ираке осудила нападение на аэропорт Арбат в иракской провинции Сулеймания на северо-востоке страны. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Миссия ООН в Ираке осуждает удар по аэропорту Арбат в провинции Сулеймания, в результате которого есть жертвы. Нападения, нарушающие иракский суверенитет, должны прекратиться. Вопросы в сфере безопасности необходимо решать путем диалога и дипломатии, а не при помощи нанесения ударов", - подчеркнули в организации.

В понедельник агентство Reuters проинформировало со ссылкой на источник в иракских силовых структурах, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на военный аэродром Арбат, расположенный к юго-востоку от административного центра провинции - города Сулеймания.

Со своей стороны иракский портал Shafaq News заявил, что еще не менее трех человек пострадали в результате удара, однако отметил, что нападение было совершено не на военный аэродром, а на аэропорт сельскохозяйственного предприятия. Атака была произведена с помощью БПЛА. После сообщений о наличии жертв и пострадавших на место происшествия были направлены 10 автомобилей скорой помощи. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.