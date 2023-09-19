МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата

Дипломата попросили покинуть страну в течение пяти дней

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 cентября. /ТАСС/. МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея после высылки индийского дипломата высокого ранга из североамериканской страны и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. Об этом говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

"Посол Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, находящегося в Индии. Дипломата попросили покинуть Индию в течение ближайших пяти дней", - указали в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве республики, "это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела страны и их причастностью к антииндийской деятельности".

Ранее индийский МИД опубликовал заявление, в котором Нью-Дели категорически отверг обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также главы МИД этой страны Мелани Жоли в причастности индийских спецслужб к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. В МИД Индии напомнили, что "аналогичные обвинения были выдвинуты" Трюдо индийскому премьер-министру Нарендре Моди в ходе его визита в Нью-Дели на саммит Группы двадцати и "они были полностью отвергнуты".

О высылке из Оттавы индийского дипломата

Власти Канады в понедельник приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству Нижара. Глава канадского МИД заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава "не потерпит никакого вмешательства в свои дела". Глава МИД добавила, что ожидает "полного сотрудничества" от Нью-Дели по этому вопросу. Трюдо, выступая в парламенте, также сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Нижара, который был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня.

МИД Индии подчеркивал, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность.