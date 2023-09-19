Bloomberg: встреча лидеров Украины и Бразилии состоится по просьбе Киева

Она должна пройти 20 сентября в 16:00 по местному времени (23:00 мск), сообщило агентство

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится по просьбе Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников из правительства Бразилии.

По данным агентства, встреча должна состояться 20 сентября в 16:00 по местному времени (23:00 мск). Лидеры встретятся в отеле, где остановился президент Бразилии. Специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД и Минобороны Селсу Аморим заявил, как передает Bloomberg, что Лула да Силва подходит к встрече в конструктивном духе. "Мы послушаем, что скажет Зеленский. Мы не можем предугадать, что скажет Лула", - сообщил Аморим журналистам в Нью-Йорке.

Ранее телеканал CNN Brazil сообщил, что встреча Лулы да Силвы и Зеленского находится под угрозой срыва из-за несовпадения графиков двух лидеров.

В мае президент Бразилии на пресс-конференции в японской Хиросиме на полях саммита "Большой семерки" (G7) заявил, что Зеленский не пришел в назначенное время на встречу. По признанию бразильского лидера, случившееся не расстроило его, однако он остался недоволен. Лула да Силва также подчеркнул, что выступление Зеленского на расширенном заседании саммита G7 не изменило его позицию по конфликту. Позднее в офисе Зеленского заявили, что найдут возможность устроить встречу с президентом Бразилии.