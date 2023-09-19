Президент Шри-Ланки выступил против активности НАТО в зоне Индийского океана

Большинство стран региона не желают присутствия альянса вблизи своих границ, отметил Ранил Викрамасингхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Шри-Ланка и другие страны региона выступают против усиления активности блока НАТО в зоне Индийского океана. Об этом заявил ланкийский президент Ранил Викрамасингхе в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы не хотим никакой военной активности в Индийском океане. Большинство стран региона не желают присутствия НАТО вблизи своих границ", - цитирует выступление Викрамасингхе газета Daily Mirror.

Президент Шри-Ланки подчеркнул, что у стран бассейна Индийского океана растет озабоченность соперничеством США и Китая. "Соперничество Вашингтона и Пекина распространилось сейчас на зону Индийского океана и южную часть Тихоокеанского бассейна. Между США и Китаем возник новый раунд противостояния из-за борьбы за зоны влияния в Азии. Нам трудно понять, почему нас втягивают в это соперничество", - заявил ланкийский лидер.

По словам Викрамасингхе, военная напряженность в мире возросла из-за создания Австралией, Великобританией и США в 2021 году трехстороннего альянса безопасности AUKUS. "Этот военный пакт направлен против одной страны - Китая. Я считаю, что его создание было стратегической ошибкой, и не думаю, что это было необходимо", - сказал президент Шри-Ланки.

Касаясь сотрудничества Коломбо и Пекина, Викрамасингхе отрицал приписываемую Китаю "дипломатию долговой ловушки" в отношении Шри-Ланки. "На Западе плохо понимают, как происходит сотрудничество наших стран", - подчеркнул он.

"Мы не разрешали Китаю создавать свою военную базу в ланкийском порту Хамбатота. Это торговый порт, которым управляет китайская компания China Merchants Group, безопасность гавани обеспечивают ВМС Шри-Ланки", - добавил Викрамасингхе.