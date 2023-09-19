ABC: Трамп составлял списки дел для подчиненных на секретных документах

По данным телеканала, бывшая помощница Трампа Молли Майкл заявила следствию, что получала запросы и поручения от него на обратной стороне карточек, в которых она позднее распознала засекреченные документы Белого дома, поскольку на них стояли грифы секретности

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп использовал хранящиеся у него засекреченные документы для записи списков дел и поручений для подчиненных. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По их словам, бывшая помощница Трампа Молли Майкл заявила следствию, что неоднократно получала запросы и поручения от Трампа на обратной стороне карточек, в которых она позднее распознала засекреченные документы Белого дома, поскольку на них стояли грифы секретности. Эти документы, как уточняет ABC, использовались для информирования экс-президента о телефонных разговорах с лидерами других стран и прочих международных вопросах.

Источники утверждают, что эти карточки находились в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), когда Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводило там обыск 8 августа 2022 года, однако они не были изъяты. Майкл, которая не присутствовала при обыске, на следующий день обнаружила их в органайзере в своем кабинете в резиденции и передала ФБР.

Представитель Трампа заявил ABC, что в показаниях Майкл, которые он назвал "нелегальными утечками", "отсутствует надлежащий контекст и соответствующая информация". "Президент Трамп не сделал ничего плохого, он всегда настаивал на правде и прозрачности и действовал должным образом, согласно закону", - сказал собеседник телеканала.

13 июня суд в Майами предъявил экс-президенту обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в поместье Трампа Мар-а-Лаго.