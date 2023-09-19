В МИД Японии заявили о признании G7 политики "одного Китая"

По сообщению главы внешнеполитического ведомства Ёко Камикавы, "семерка" выступает за мир в Тайваньском проливе

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе и признают политику "одного Китая", никаких изменений в позиции стран - участниц объединения по этому вопросу нет. Об этом говорится в заявлении новой главы МИД Японии Ёко Камикавы от лица председателя прошедших в Нью-Йорке переговоров глав внешнеполитических ведомств "семерки".

"Члены G7 подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе как неотъемлемой составляющей безопасности и процветания международного сообщества. Никаких изменений в базовой позиции членов G7 по Тайваню нет, включая политику "одного Китая", - говорится в документе. В то же время главы внешнеполитических ведомств "семерки" поддержали конструктивное участие Тайваня в международных организациях.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.