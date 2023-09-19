В США надеются обеспечить боеготовность гиперзвукового оружия до конца года

Помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что это оружие не будет поставлено на вооружение, пока не будут получены доказательства необходимости его использования в бою, боеготовности и безопасности для солдат

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США не смогут достичь цели по развертыванию гиперзвукового оружия дальнего действия Dark Eagle до конца финансового года, который заканчивается 30 сентября, однако надеются обеспечить его боеготовность к концу календарного года. Об этом еженедельнику Defense News сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

По словам Буша, отставание от намеченного графика связано с отменой испытания гиперзвукового вооружения в начале сентября. Чиновник отметил, что несостоявшееся испытание по своему характеру должно было стать "близким к эксплуатационным испытаниям". "У нас все еще есть возможность провести последующие испытания, чтобы выйти на боеготовность к концу календарного 2023 года", - подчеркнул Буш.

Чиновник заявил, что гиперзвуковое оружие не будет поставлено на вооружение, пока не будут получены доказательства необходимости его использования в бою, боеготовности и безопасности для солдат. "Мы находим проблемы. Но хорошо, что мы их обнаруживаем", - сказал Буш.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что армия (сухопутные войска) США признала, что не сможет достигнуть поставленной четыре года назад цели по развертыванию гиперзвукового оружия. В начале сентября Пентагон отказался от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты. Ведомство не уточнило конкретную причину отмены запуска. Bloomberg тогда подчеркивало, что решение об отмене ставит под угрозу график реализации программы и план Вооруженных сил США объявить гиперзвуковое оружие боеспособным к 30 сентября.