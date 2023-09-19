Иран будет использовать размороженные США активы по своему усмотрению

Тегеран назвал действия Вашингтона по блокированию иранских активов в других странах незаконными и бесчеловечными

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана будут использовать по своему усмотрению иранские активы в размере около $6 млрд, размороженные США в Южной Корее в рамках сделки по обмену заключенными. Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

"Финансовые ресурсы нашей страны в Южной Корее, которые были заблокированы из-за незаконного давления США и не могли быть использованы в течение многих лет, были разблокированы и переведены на счета банков нашей страны в Катаре благодаря усилиям МИД и Центрального банка", - указывается в заявлении, опубликованном в понедельник вечером на сайте иранского внешнеполитического ведомства. "Теперь эти ресурсы доступны ЦБ Исламской Республики Иран и будут использованы по усмотрению соответствующих органов власти и исходя из потребностей и приоритетов страны", - подчеркнули в МИД Ирана.

Тегеран назвал действия США по блокированию иранских активов в других странах незаконными и бесчеловечными. "Наш народ никогда не забудет, что даже в разгар пандемии коронавируса тогдашний режим США, игнорируя чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и гуманитарные проблемы, а также неоднократные призывы генерального секретаря ООН и представителей [Управления] ООН по правам человека, не предоставил нашей стране доступ к финансовым ресурсам в Южной Корее", - добавили в ведомстве.

В понедельник состоялся обмен заключенными между Ираном и США в формате "пять на пять". Самолет с пятью освобожденными американскими гражданами прилетел из Ирана в столицу Катара, власти которого выступали посредниками в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. На борту также находились двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику.

По данным телеканала PressTV, власти США также освободили пятерых иранских граждан, двое из них прибыли в Тегеран. В рамках сделки по обмену заключенными Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд были конвертированы из южнокорейских вон в евро и переведены на счета иранских банков в Катаре.

Как сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга, Иран сможет потратить разблокированные средства только на приобретение продуктов питания, лекарств, медицинских приборов и сельскохозяйственной продукции. По его словам, количество поставщиков такой продукции будет строго ограничено, она будет поступать в Иран через "гуманитарный канал в Катаре". За процессом закупок и поставок будет следить Минфин США, добавил он.