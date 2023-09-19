Белый дом заявил, что обмен заключенными между Ираном и США не связан с ядерной сделкой

Координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк считает, что обсуждение ситуации вокруг ядерной сделки "зашло в тупик"

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Обмен заключенными между Тегераном и Вашингтоном в формате "пять на пять", который состоялся 18 сентября, не связан с переговорами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк в интервью газете The Washington Post.

"Эта сделка [по обмену заключенными] не была связана с ядерной дипломатией. Она была заключена отдельно, в Дохе", - заявил он, отвечая на вопрос о том, можно ли считать последний обмен заключенными началом переговоров между США и Ираном по другим вопросам.

По его словам, обсуждение ситуации вокруг ядерной сделки "зашло в тупик". Хотя США не исключают дипломатического решения этого вопроса, отметил Макгерк, в Вашингтоне "готовы к любым возможным непредвиденным обстоятельствам в отношении ядерной программы Ирана".

В понедельник состоялся обмен заключенными между Ираном и США в формате "пять на пять". Самолет с пятью освобожденными американскими гражданами прилетел из Ирана в столицу Катара, власти которого выступали посредниками в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. На борту также находились двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику.

По данным телеканала PressTV, власти США также освободили пятерых иранских граждан, двое из них прибыли в Тегеран. В рамках сделки по обмену заключенными Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд были конвертированы из южнокорейских вон в евро и переведены на счета иранских банков в Катаре.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении ИРИ, связанных с его ядерной программой. Однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.