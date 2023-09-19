Республика Корея, Китай и Япония обсудят 26 сентября трехстороннее сотрудничество

Их встреча состоится в Сеуле

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Республика Корея, Китай и Япония планируют провести встречу высокопоставленных чиновников 26 сентября в Сеуле с целью обсуждения трехстороннего сотрудничества, включая возможность проведения саммита трех стран. Об этом сообщило южнокорейское Министерство иностранных дел.

Южную Корею будет представлять помощник министра иностранных дел Чон Бён Вон, Японию - глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, а Китай - помощник министра иностранных дел Китая Нун Жун.

"Представители трех государств на встрече высокого уровня обсудят вопросы, связанные с консультативным органом по трехстороннему сотрудничеству, дадут оценку нынешнему состоянию трехстороннего сотрудничества и обменяются мнениями о дальнейших направлениях его развития", - сказано в пресс-релизе МИД.

Помимо этого, как информирует агентство Yonhap, сотрудник министерства сказал, что стороны обсудят возможность проведения трехстороннего саммита в 2023 году. "На данный момент трехсторонний саммит обсуждается, цель - провести его в этом году", - отметил южнокорейский дипломат. Он не исключил организацию встречи на уровне глав МИД, посвященной этому вопросу.

Трехсторонний саммит КНР, Республики Корея и Японии впервые состоялся в 2008 году, было организовано восемь таких встреч, последняя - в 2019 году. Работа формата была приостановлена из-за разногласий между Сеулом и Токио вокруг компенсаций жертвам принудительного труда, а также из-за пандемии. После прихода к власти нового президента Юн Сок Ёля в Республике Корея в 2022 году в двусторонних связях с Японией наметилось потепление.