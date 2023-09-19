Премьер Швеции уверен, что Турция ратифицирует заявку королевства в НАТО

Ульф Кристерссон считает, что это случится, как только турецкий парламент приступит к работе после летних каникул

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что уже этой осенью королевство станет полноправным членом НАТО и что это случится, как только турецкий парламент приступит к работе после летних каникул.

"В Вильнюсе мы пришли к соглашению о [нашем] членстве в НАТО, и я уверен, что эта договоренность в силе", - заявил шведский политик в интервью телеканалу SVT в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Корреспондент SVT в Турции Томас Турен не разделяет оптимизм шведского премьера, считая, что посылаемые президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сигналы говорят о том, что вопрос с Турцией пока что окончательно не решен. Турецкая сторона по-прежнему не удовлетворена тем, как Швеция выполняет взятые на себя обязательства в отношении проживающих на ее территории курдских активистов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности. Кроме того, ратификацию шведской заявки она увязывает с продажей ей самолетов F-16 и ждет от США более четких сигналов по этому поводу.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с Кристерссоном, генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом организации в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Стокгольм обещал не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе вступления в ЕС. Но этим летом в Швеции прошел ряд демонстраций с сожжением Корана, эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран и обострили отношения между Турцией и Швецией.

Заявку Швеции также не ратифицировал Будапешт. Венгерский парламент до сих пор не сделал этого, поскольку был недоволен критическими высказываниями шведских политиков. В то же время Будапешт неоднократно заявлял, что не намерен препятствовать приему северной страны в военно-политический блок и "не будет последним, кто не ратифицирует такое соглашение".