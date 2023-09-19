Politico: ЕС не уверен в целесообразности признания каталанского официальным языком союза

По информации газеты, чиновники обеспокоены возможным эффектом домино, который последует в случае признания каталанского, галисийского и баскского официальными

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Евросоюз сомневается в целесообразности признания каталанского, а также баскского и галисийского языков официальными языками ЕС в преддверии официального голосования в европейском Совете по общим вопросам, которое назначено на вторник. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на чиновников.

По их словам, ни одна страна ЕС не хочет вступать в конфронтацию с Мадридом, выдвинувшим предложение о расширении списка официальных языков блока, однако сообщество вряд ли единогласно одобрит инициативу. Несколько дипломатов заявили газете, что их беспокоит потенциальная высокая стоимость меры, поскольку перевод официальных документов ЕС на три новых языка может обойтись в десятки миллионов евро.

Беспокойство чиновников вызывает и возможный эффект домино. В случае признания каталанского, галисийского и баскского официальными языками ЕС другие лингвистические группы Европы могут потребовать для своих языков такого же статуса.

Представитель сообщества сообщил Politico, что в качестве компромисса Совет по общим вопросам может потребовать дополнительную информацию и передать обсуждение вопроса рабочей группе, что существенно замедлит принятие итогового решения. Издание отмечает, что такой вариант развития событий не устроит региональные власти Каталонии.

Удовлетворение требований сторонников движения за независимость Каталонии критически важно для и. о. премьер-министра Испании Педро Санчеса, чтобы получить поддержку представителей партии "Вместе за Каталонию" и сохранить за собой пост премьера. На прошедших 23 июля досрочных выборах победа досталась консервативной Народной партии, однако она не получила абсолютного большинства в парламенте, чтобы утвердить своего кандидата на пост главы кабмина. Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса заняла второе место. Голосование по выборам премьера пройдет 26-27 сентября.