Белорусские депутаты приняли законопроект о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Документ действовал с 19 ноября 1990 года

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Об этом из зала заседаний нижней палаты парламента передает корреспондент ТАСС.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", - говорится в законопроекте.

Чехия приняла решение не выполнять в отношении Белоруссии положения ДОВСЕ в августе 2022 года, Польша - в марте 2023 года. "В соответствии с заключением Министерства иностранных дел Республики Беларусь Республика Беларусь <...> имеет право приостановить действие ДОВСЕ в отношении Республики Польша и Чешской Республики, которые приняли решение не выполнять обязательства по данному международному договору в отношении Республики Беларусь. В практическом плане это будет означать приостановление Республикой Беларусь предоставления указанным государствам уведомлений и информации, касающихся обычных вооружений и техники, установленных положениями ДОВСЕ. В отношении других государств-участников Республика Беларусь продолжит выполнение ДОВСЕ", - указано в заключении постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности.

"Мы наблюдаем те процессы милитаризации, которые сегодня происходят на территории Польши вблизи наших государственных границ. Принятие данного законопроекта о приостановлении договора является ответной мерой нашей страны в отношении только этих государств, руководство которых приняло такие недружественные меры в отношении нашей страны", - подчеркнул в беседе с журналистами член комиссии Евгений Зайцев.

Ранее в Минске неоднократно заявляли, что действия некоторых стран Европы привели к разрушению архитектуры контроля над вооружениями в регионе.