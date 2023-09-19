Эстония отказалась принимать россиян, которых обяжут покинуть Латвию

Как сообщил эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, целью Риги является возвращение российских граждан к себе на родину, а не "куда-то в страны Балтии"

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии россиян, которые получат предписание покинуть страну из-за отсутствия подтверждения знания латышского языка. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, его слова приводит портал эстонского гостелерадио ERR.

Ранее портал Delfi со ссылкой на заявление представителя МВД Латвии сообщил, что порядка 3,6 тыс. проживающих в Латвии граждан России на этой неделе получат предписания о необходимости покинуть территорию страны после того, как они не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение. Не подавших заявку на прохождение тестирования россиян обяжут покинуть страну в течение 90 дней.

"Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал сюда. На самом деле желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать", - пояснил Ляэнеметс.

"Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем, потому что им нужен вид на жительство, чтобы жить здесь, и все остальные права и условия должны быть соблюдены. Но мы ввели санкции против российских граждан, мы не собираемся им этого давать", - добавил министр.

В сентябре 2022 года Сейм (однопалатный парламент) Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

14 сентября латвийский парламент утвердил в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, продлевающие на два года срок сдачи экзамена по государственному языку для получения права на постоянное проживание в республике. Теперь проживающие в Латвии граждане РФ смогут получить временный ВНЖ сроком на два года, за этот срок им необходимо будет сдать экзамен по государственному языку. Заявку на получение ВНЖ необходимо направить до 31 декабря 2023 года. Отсрочка затронет лишь записавшихся на сдачу экзамена до начала сентября 2023 года, не прошедшим тестирование дадут возможность пересдачи. От сдачи экзамена освободят лишь лиц старше 75 лет.