El Pais: Киев ищет альтернативы Starlink, но не может отказаться от него

Если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть, считает издание

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Украины ищут альтернативы сервису спутниковой связи Starlink предпринимателя Илона Маска, однако признают, что не могут отказаться от него. Такое мнение выразила испанская газета El Pais.

По ее версии, существование Украины во многом зависит от Маска, поскольку Starlink играет очень важную роль для ВСУ. Если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть, считает издание. Как добавляет газета, Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций и демонстрирует, что они имеются.

Тем не менее власти Украины признают, что отказаться от технологии Маска невозможно, заверяет издание. По его версии, главная надежда Киева заключается в том, что власти США гарантируют, что провайдер системы Starlink - компания SpaceX - не оставит его.

10 сентября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ использует системы Starlink на всей линии фронта, и подтвердил, что они не работали возле Крыма "определенное время".

Ранее трое американских сенаторов-демократов потребовали от министра обороны США Ллойда Остина ответить на вопросы о том, действительно ли Маск отказался активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году. Предприниматель заявлял, что отклонил запрос Украины на активацию сервиса спутниковой связи Starlink, так как хотел помочь людям. Маск считает, что Starlink нельзя использовать для нападения Киева на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании. Он также объяснял свой поступок действием антироссийских санкций.