Япония выразила протест КНР из-за установки исследовательского буя у спорных островов

Токио требует немедленно убрать буй

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям КНР в связи с установкой китайского исследовательского буя у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Буй был установлен в исключительной экономической зоне Японии без получения нашего одобрения. В связи с этим мы выразили протест по дипломатическим каналам китайской стороне, потребовав немедленно убрать его", - подчеркнул генсек кабмина.

По данным газеты Yomiuri, власти Китая в 2016 и 2018 годах также устанавливали в этом районе исследовательские буи, способные собирать информацию о высоте волн и скорости подводных течений.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону. В прошлом году китайские корабли находились в этом районе 336 дней, регулярно совершая заходы в зону, которую Япония считает своими территориальными водами.