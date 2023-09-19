19 сентября, 08:26,
обновлено 19 сентября, 08:47
Военная операция на Украине

Глава Пентагона подтвердил, что обещанные Киеву танки Abrams скоро будут на Украине

Daniel Löb/ picture alliance via Getty Images
Танк M1 Abrams
© Daniel Löb/ picture alliance via Getty Images

Газета Politico ранее проинформировала, что украинские военные могут получить первые 10 из 31 машины в сентябре

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что обещанные Вашингтоном Киеву танки Abrams в ближайшее время будут доставлены к месту назначения.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, обещанные ранее США, будут скоро на Украине", - сказал он на заседании контактной группы по Украине в Германии.

Ранее газета Politico проинформировала со ссылкой на источники в Пентагоне, что украинские военные могут получить первые 10 из 31 машины M1 Abrams в сентябре.

О скорой поставке танков также заявляла 6 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Тогда же Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для Abrams. Новый пакет помощи, как уточнила Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы, системы ПВО.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал передачу Соединенными Штатами снарядов с обедненным ураном для Abrams Киеву преступным актом, ведущим к эскалации. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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