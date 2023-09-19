Япония призвала Китай обеспечить безопасность своих граждан на Азиатских играх в Ханчжоу

Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно сделал заявление на фоне ухудшения отношений двух стран из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии призвало власти Китая обеспечить безопасность японцев на предстоящих Азиатских играх в Ханчжоу на фоне ухудшения отношений двух стран из-за сброса воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы призвали власти КНР сделать все от них зависящее для обеспечения безопасности наших граждан [на Азиатских играх]. Мы намерены регулярно оповещать соотечественников о развитии нынешней ситуации, а также побуждать китайскую сторону к надлежащим действиям", - отметил Мацуно.

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

24 августа компания-оператор АЭС "Фукусима-1" TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью приостановило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали о ряде инцидентов в Китае. Так, расположенные в КНР японские учреждения и школы забрасывали камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, сообщают СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечаются отказы отправлять в Японию туристические группы.