В Белоруссии приняли законопроект о ратификации соглашения с Ираном о передаче осужденных

Стороны подписали соответствующий документ 13 марта 2023 года в Тегеране

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о ратификации с Ираном о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания. Об этом из зала заседаний нижней палаты белорусского парламента передает корреспондент ТАСС.

"Ратифицировать соглашение между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, подписанное в городе Тегеране 13 марта 2023 года", - говорится в законопроекте.

Соглашением предусматривается возможность передачи осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений на территории государства вынесения приговора, государству исполнения приговора для отбывания оставшейся части наказания. Запрос о передаче осужденного может исходить как от государства вынесения приговора, так и от государства исполнения приговора. Основанием для возбуждения процедуры передачи осужденного может служить заявление осужденного, его близких родственников, законного представителя или адвоката. Передача осужденного будет возможна в случае, если на момент получения запроса неотбытый срок лишения свободы составляет не менее шести месяцев, при этом государство вынесения приговора и государство исполнения приговора согласны на передачу. "В исключительных случаях договаривающиеся стороны могут согласиться на передачу осужденного, даже если ему остается отбывать наказание менее шести месяцев или если материальный или другой ущерб и другие расходы, связанные с преступлением, возмещены не в полном объеме", - указано в соглашении.

По условиям соглашения Белоруссия и Иран ежегодно либо на основании запросов обмениваются информацией о гражданах, осужденных к лишению свободы. При этом каждая из договаривающихся сторон на основании запроса уведомляет дипломатическое представительство другой стороны, гражданином которой является осужденный, его законного представителя и адвоката об осуждении этого гражданина и месте его нахождения.

В передаче осужденного может быть отказано, если любая из сторон сочтет, что передача нанесет ущерб суверенитету, безопасности или общественному порядку, либо противоречит ее законодательству. Каждая из сторон может в соответствии со своим законодательством принять решение о помиловании, амнистии или смягчении наказания, о чем должна быт уведомлена вторая сторона. Положения соглашения применяются также к лицам, осужденным судами до вступления его в силу.

Соглашение действует в течение 10 лет с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами необходимых для вступления его в силу внутригосударственных процедур и автоматически продлевается каждый год.