В Белоруссии приняли законопроект о приостановке соглашения с Украиной о переселенцах

Документ был подписан 19 марта 2003 года в Минске

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о приостановке действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Об этом из зала заседаний нижней палаты белорусского парламента передает корреспондент ТАСС.

"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в городе Минске 19 марта 2003 года", - говорится в законопроекте.

В пресс-службе Палаты представителей уточнили, что законопроект подготовлен в ответ на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии, выразившиеся в закрытии границы, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из межведомственных и межгосударственных договоров. Принятие законопроекта не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев с Украины, а также не ухудшит правовое положение граждан Украины, имеющих вид на жительство в Белоруссии или обращающихся за получением белорусского гражданства, так как все эти вопросы урегулированы национальным законодательством республики, подчеркнули в пресс-службе.