WP: Байдену будет непросто убедить участников ГА ООН поддержать Киев

Журналист газеты Джон Хадсон считает, что это связано с тем, что войска РФ сдерживают украинское контрнаступление и мешают ВСУ "достичь серьезного прорыва"

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президенту США Джо Байдену будет непросто заручиться дальнейшей поддержкой Украины со стороны других стран-участниц общеполитической дискуссии в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на фоне проблем с контрнаступлением. Такое мнение высказал журналист газеты The Washington Post Джон Хадсон.

"У президента Байдена есть четкая программа действий на ежегодной встрече мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН <...>: сохранить мощную глобальную поддержку Украины. Но выполнить эту задачу будет непросто - особенно в этом году", - отметил он. По словам журналиста, это связано с тем, что российские войска сдерживают украинское контрнаступление и мешают ВСУ "достичь серьезного прорыва", несмотря на надежды Киева "приехать в Нью-Йорк и сообщить о значительных успехах". На этом фоне, как полагает Хадсон, также растет недовольство американской общественности большими тратами на поддержку Украины.

Помимо этого, отмечает он, усиливаются призывы развивающихся стран к мирному урегулированию конфликта из-за его негативного влияния на продовольственную и энергетическую ситуацию. Поэтому, считает Хадсон, Байден воспользуется отсутствием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на текущей сессии ГА ООН и будет продвигать важные для США и Украины темы на повестке дня. Ключевую роль в этом, по мнению журналиста, сыграет встреча Байдена с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, "одним из главных сторонников продвижения глобального Юга". Байден также станет первым президентом США, который проведет переговоры с лидерами пяти стран Центральной Азии - Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН с "сильной и уверенной позиции". При этом, по его словам, в Вашингтоне "понимают, что работа по достижению целей президента в области внешней политики потребует слаженных усилий не только со стороны Соединенных Штатов, но и продолжения коллективной работы с союзниками и партнерами".

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. В 2023 году Байден будет единственным из лидеров "пятерки", кто посетит ГА ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в 2023 году посещать Нью-Йорк не планируют. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в рамках 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.