В Баку сообщили о ранении двух азербайджанских военнослужащих при обстреле в Карабахе

По данным Минобороны Азербайджана, подразделения ВС приняли ответные меры

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана сообщило о ранении двух военнослужащих республики в результате обстрела с армянской стороны в Агдамском районе Карабаха.

"19 сентября около 11:45 (10:45 мск - прим. ТАСС) позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Агдамского района, были обстреляны из минометов и стрелкового оружия подразделениями Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. В результате ранены двое военнослужащих азербайджанской армии", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

По данным Минобороны, подразделения Вооруженных сил Азербайджана приняли ответные меры.