WP: возраст Байдена вызывает беспокойство сторонников Демпартии

Лидер демократов в округе Лорейн Шэрон Свэда заявил, что действующий президент США "уже в том возрасте, когда приближение смерти неминуемо"

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Сторонники Демократической партии США обеспокоены, что действующий президент США Джо Байден в силу возраста не сможет вновь одолеть на выборах главы государства Дональда Трампа, если тот станет кандидатом от республиканцев. Об этом сообщает газета The Washington Post, побеседовавшая с 30 демократами.

"Он [Байден] уже в том возрасте, когда приближение смерти неминуемо. У нас всех тикают часы, но в возрасте Байдена или Трампа они тикают немного быстрее", - заявила изданию лидер демократов в округе Лорейн (штат Огайо) Шэрон Свэда. По ее словам, она часто слышит от избирателей опасения по поводу "немощности [нынешнего] американского президента".

Издание отмечает, что, по мнению многих демократов, низкие рейтинги 80-летнего Байдена вряд ли вырастут до 2024 года. Собеседники газеты отметили, что возраст президента США является основным источником опасений. По их словам, перспективы Байдена будут зависеть от того, сможет ли он убедить избирателей в том, что "его преклонный возраст не является его определяющей характеристикой".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что подавляющее большинство американских избирателей считают Байдена "слишком старым" для переизбрания на второй срок. Согласно данным опроса, проведенного газетой, 73% респондентов полагают, что Байден "слишком стар", чтобы идти на второй срок, только 36% опрошенных считают, что президент "умственно пригоден" для переизбрания. Трампа, который моложе действующего главы государства всего на три года и тоже намерен переизбираться, считают слишком старым для второго срока лишь 47% опрошенных.

Байден нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности нынешнего главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году.