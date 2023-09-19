В ООН осудили решение Латвии, Литвы и Польши не пускать мигрантов со стороны Белоруссии

Во всемирной организации рекомендовали "проводить индивидуальную оценку" каждого человека, желающего пересечь границу

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд раскритиковала решение Латвии, Литвы и Польши не пускать нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.

"Каждый, кто пересекает границу, должен иметь доступ на территорию [страны, в которую он прибыл]", - отметила Сандлунд в интервью порталу литовского национального радио LRT, отвечая на вопрос о действиях Вильнюса, Риги и Варшавы в отношении мигрантов с территории Белоруссии.

Согласно рекомендациям ООН, власти должны "проводить индивидуальную оценку" каждого человека, желающего пересечь границу, "Это значит, что даже если он не был признан беженцем, нельзя просто так отправить его обратно в страну, [из которой он приехал]", - подчеркнула представитель УВКБ ООН.

Прибывающие в Белоруссию мигранты пытаются нелегально проникнуть на территорию Евросоюза. Польша, Литва и Латвия столкнулись с серьезным миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. Наибольшее число мигрантов стремится добраться до Польши и далее проследовать на запад. По утверждению польских властей, кризис на польско-белорусской границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Москва и Минск неоднократно отвергали эти обвинения.