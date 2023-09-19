В Баку заявили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что командование миротворческого контингента РФ проинформировано о начале этих мероприятий

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.

"В целях обеспечения положений трехстороннего заявления [лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года], пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах, и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В нем отмечается, что в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия будут ликвидированы позиции формирований Вооруженных сил Армении, их объекты военного назначения и боевые средства, а также долговременные огневые точки. В Минобороны заявили, что объекты гражданской инфраструктуры и гражданское население не станут целями.

Минобороны Азербайджана указало, что о мероприятиях проинформировали командование миротворческого контингента РФ и руководство Турецко-российского мониторингового центра.

Ранее во вторник власти Азербайджана сообщили о гибели от взрыва мин, заложенных армянскими незаконными вооруженными формирования на территории Ходжавендского района Карабаха, двух сотрудников агентства автомобильных дорог и четырех сотрудников МВД республики. Правоохранительные органы заявили, что рассматривают случившееся как теракт.