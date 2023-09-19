19 сентября, 09:30
Военная операция на Украине

Дания передаст Украине еще 45 танков

AP Photo/ Eckehard Schulz
Танк Leopard 1
© AP Photo/ Eckehard Schulz

Новый пакет помощи включает в себя 30 танков Leopard 1, а также 15 танков Т-72

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /ТАСС/. Дания закупает еще 45 танков для передачи Украине. Об этом сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен агентству Ritzau.

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Новый пакет помощи Дании включает в себя 30 танков Leopard 1, а также 15 танков Т-72. Ранее королевство в сотрудничестве с Германией и Нидерландами купило 100 Leopard 1. Первые 10 машин с задержкой в несколько месяцев поступили на Украину в начале сентября.

Дания впервые передает танки Т-72. Датский министр обороны, находящийся на встрече с коллегами на базе Рамштайн в Германии, отметил, что у ВСУ уже "есть опыт их применения", поэтому украинцам "не нужно обучаться их использованию".

Поставка танков финансируется из созданного в этом году Украинского фонда. На это выделяется 5,8 млрд крон ($831 млн). 

Теги:
УкраинаДанияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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