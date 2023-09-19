Лукашенко считает Краснодарский край опорным регионом для работы на юге России

Президент Белоруссии пояснил, что рассматривает регион как место для создания хаба для продажи и обслуживания техники

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Белоруссия рассматривает Краснодарский край как ключевой регион для работы на юге России. Об этом на встрече с губернатором края Вениамином Кондратьевым заявил президент республики Александр Лукашенко.

"В последнее время мы пришли к тому, что нам надо в России определяться по ключевым регионам, откуда можно работать на соседние регионы. Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны "заземлиться", - цитирует его издание "СБ. Беларусь сегодня".

Президент подчеркнул, что понятна причина, почему Белоруссия заинтересована в визите делегации именно Краснодарского края. "Кубань есть Кубань. Это кормилица, передовой регион РФ во всех отношениях", - сказал Лукашенко. Он пояснил, что рассматривает регион как место для создания хаба для продажи и обслуживания техники. "Вот несколько таких крупных центров по России мы готовы создавать и вместе с вами производить там технику, обучать ваших людей, если это нужно будет", - уточнил глава государства.

Президент подчеркнул, что сотрудничество с Краснодарским краем может идти по всем направлениям. В частности, в сельском хозяйстве, машиностроении, производстве лифтов.

Товарооборот Белоруссии и Краснодарского края по итогам 2022 года вырос на 60% и составил почти $557 млн. Результаты семи месяцев этого года также демонстрируют положительную динамику, рост составляет 24,8%, а денежный эквивалент превышает $337 млн.