Латвия закрыла один из двух пунктов пересечения границы с Белоруссией

По данным LSM, такое решение приняли из-за угроз, связанных с ростом нелегальной миграции

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Латвии приняли решение о закрытии пропускного пункта "Силене" на границе с Белоруссией из-за угроз, связанных с ростом нелегальной миграции. Об этом сообщила латвийская телекомпания LSM.

По ее данным, согласно проекту постановления кабинета министров, работа "Силене", являющегося одним из двух пропускных пунктов, была приостановлена "в целях обеспечения целостности государственной границы и предотвращения угроз государству, связанных с нелегальной миграцией".

По словам главы МВД Латвии Рихарда Козловскиса, эта мера позволит перевести пограничников на охрану и патрулирование зеленой границы. По данным LSM, работа еще одного КПП на границе с Белоруссией, "Патерниеки", будет продолжена, чтобы обеспечить движение грузового транспорта.

В статье отмечается, что за последнюю неделю сотрудники латвийской погранслужбы предотвратили 894 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Согласно проекту постановления кабмина, давление нелегального миграционного потока на латвийские границы за последнее время возросло в три раза.

Кабинет министров Латвии еще 8 августа принял решение о введении усиленного режима охраны белорусско-латвийской границы из-за роста потока нелегальных мигрантов.