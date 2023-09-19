Глава немецких правых считает, что в Германии настал момент для перевыборов

Правительство Олафа Шольца "утратило поддержку со стороны населения", отметила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель

ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель полагает, что в ФРГ настал момент для перевыборов, так как, с ее точки зрения, правительство Олафа Шольца "утратило поддержку со стороны населения". Таким мнением она поделилась в Вене.

"Более 80% выступают против канцлера Олафа Шольца. Немцы недовольны. Было бы уместно проложить путь к перевыборам в Германии, чтобы остановить это бедствие", - сказала она, не уточнив, на какую именно статистику ссылается.

Согласно опросу общественного мнения, проведенного по заказу агентства DPA в конце августа, почти три четверти жителей Германии - 73% - недовольны работой правительства, 23% удовлетворены действиями кабмина.

Процедура проведения досрочных выборов в Бундестаг, о которых говорит Вайдель, прописана в Конституции ФРГ и в теории возможна, но предпосылок для нее сейчас в Германии нет. Любой канцлер может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам вотума окажется, что нет, то канцлер может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

При этом у АдГ сейчас относительно высокие рейтинги - они колеблются на уровне 20-22%. Партия является по популярности второй, опережая даже Социал-демократическую партию Германии, которую представляет Шольц. На первом месте в рейтингах идет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.