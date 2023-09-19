ЕС отложил решение по поводу статуса каталонского и баскского языков в сообществе

Газета El Diario отметила, что инициативу Испании не отклонили, но в ЕС хотят получить более подробный анализ правовых и финансовых последствий в случае одобрения такого шага

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза отложили принятие решения по поводу предложения Испании сделать каталонский, галисийский и баскский языки официальными в ЕС. Об этом сообщила газета El Diario.

По ее информации, сейчас в Евросоюзе насчитывается 24 официальных языка государств - членов сообщества. Инициатива Испании не была отклонена, однако в ЕС хотят получить более подробный анализ правовых и финансовых последствий в случае одобрения такого шага.

Ожидается, что в течение дня Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) королевства одобрит использование в ходе заседаний национального парламента языков, на которых говорят в том или ином регионе Испании.

Эти решения принимаются на фоне переговоров о кандидатуре будущего премьера. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов ни одна политическая сила не получила достаточной поддержки для самостоятельного формирования правительства.

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), исполняющий обязанности премьера Педро Санчес заявлял о готовности попытаться заручиться поддержкой парламента, чтобы вновь занять пост главы правительства. ИСРП важна поддержка партий, получивших небольшое число кресел в Конгрессе, в том числе каталонских политических сил, выступающих за независимость региона.