МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе

Замглавы ведомства Аркадиуш Мулярчик считает, что цель России в ситуации с миграционном кризисе заключается в том, чтобы отвлечь внимание Западной Европы от событий на Украине

ТАСС, 19 сентября. МИД Польши считает, что в миграционном кризисе и, в частности, в событиях на острове Лампедуза виновата Россия. С таким утверждением выступил в эфире радиостанции Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

"Кризис, связанный с мигрантами на Лампедузе, вписывается в деятельность гибридного характера, целью которой является ослабление ЕС и дестабилизация ситуации в его странах. Без сомнения, здесь есть российский интерес", - сказал он.

По мнению дипломата, цель России в ситуации с миграционном кризисе заключается в том, чтобы отвлечь внимание Западной Европы от событий на Украине. "Интерес и группы Вагнера, и России заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Западной Европы и отвлечь внимание от сражающейся в данное время Украины, и им это удается, поскольку сегодня война на Украине отходит на второй план", - утверждает Мулярчик.

Замглавы МИД Польши полагает, что "некто помогает этим людям (мигрантам - прим. ТАСС) проходить сотни и даже тысячи километров из Нигерии и стран Центральной Африки к Средиземному морю", "и интерес в этом без сомнения имеет Россия".

На прошлой неделе на остров Лампедуза высадилось рекордное число мигрантов - около 11 тыс. Всего же с начала года в Италию прибыли более 120 тыс. мигрантов. За тот же период 2022 года мигрантов в Италию прибыло 64 529, в 2021 году - 41 188.