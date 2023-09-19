Раиси призвал генсека ООН использовать надежные источники информации об Иране

Президент страны заявил, что находящиеся под влиянием США СМИ искажают образа государства

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке призвал его использовать надежные источники информации об исламской республике, так как западные СМИ искажают образ страны. Об этом сообщила администрация иранского президента.

"Президент [Ирана] призвал генерального секретаря ООН следить за новостями из Ирана и получать их напрямую по надежным каналам, поскольку средства массовой информации, находящиеся под влиянием гегемона (США - прим. ТАСС), искажают образа Ирана", - следует из заявления администрации Раиси.

В ходе встречи с Гутерришем президент Ирана также затронул тему прав женщин в стране. "Раиси назвал беспрецедентными гендерную справедливость и внимание к правам женщин в Исламской Республике Иран", - отметили в администрации иранского президента. Раиси заявил, что женщины, в частности, задействованы в научной, спортивной, социальной и культурной сферах.

16 сентября 2022 году после похорон 22-летней Махсы Амини Иран захлестнула волна протестов, продолжавшихся несколько месяцев. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. Во время протестов Тегеран не раз заявлял, что западные СМИ распространяют ложную информацию о ситуации в стране.