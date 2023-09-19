19 сентября, 10:13,
обновлено 19 сентября, 10:30
Военная операция на Украине

ЕС продлит до марта 2025 года действие спецмеханизма предоставления украинцам убежища

В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что это обеспечит "уверенность и поддержку более чем 4 млн человек, пользующихся защитой по всему" Евросоюзу

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила Совету ЕС продлить еще на один год действие специального механизма предоставления убежища гражданам Украины, который был задействован после начала российской специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Еврокомиссия предлагает сегодня продлить временную защиту для людей <...> с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Это обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 млн человек, пользующихся защитой по всему ЕС", - говорится в заявлении. Совет ЕС должен формально одобрить решение ЕК, после чего оно вступит в силу. 

Теги:
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