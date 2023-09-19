Оппозиция раскритиковала власти Австрии за покупку ракет ПВО для защиты от РФ

Председатель правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль отметил, что страны НАТО, которые находятся между Австрией и РФ, следят за своим воздушным пространством

ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль подверг правительство страны критике за планы приобрести несколько систем ПВО IRIS-T под предлогом защиты от России.

"Мы тратим миллиарды на ракеты с дальностью 50 км якобы для защиты от российского обстрела. Даже не знаю, где должны стоять россияне, чтобы ракеты с дальностью 50 км были эффективными. Между нами страны НАТО, которые следят за своим воздушным пространством", - сказал он на пресс-конференции в Вене.

Ранее сообщалось, что Австрия в рамках создания европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield закупит восемь германских комплексов IRIS-T. Кикль неоднократно заявлял, что участие в таком проекте противоречит нейтральному статусу республики.

В 2022 году Германия выдвинула инициативу формирования единой европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны European Sky Shield, а также обеспечения общих закупок комплексов ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия. Каждая из стран, присоединившихся к этой программе, сама решает, какие системы ей следует закупать. Канцлер Австрии Карл Нехаммер обосновал решение присоединиться к инициативе стремлением защититься от угроз, якобы возникших из-за действий России.