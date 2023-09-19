В Армении заявили, что ее военные не присутствуют в Карабахе

Минобороны страны прокомментировало заявления Азербайджана о нахождении армянских ВС в регионе

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Армении опровергло утверждения Баку о том, что армянские ВС страны находятся в Нагорном Карабахе.

"Как и прежде, в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ продолжает находить место ложное утверждение о том, что в Нагорном Карабахе якобы находятся подразделения ВС Республики Армения, военная техника и личный состав. Минобороны Армении постоянно, в том числе и сейчас, заявляет, что в Нагорном Карабахе нет армянских ВС", - говорится в тексте заявления ведомства.

Ранее Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе". В Азербайджане заявлии о намерении в рамках данных мероприятий ликвидировать позиции формирований ВС Армении, объекты военного назначения, а также долговременные огневые точки и боевые средства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва проводит контакты по ситуации в регионе, в том числе с азербайджанской стороной. Внешнеполитическое ведомство, по ее словам, по итогам этих контактов сделает заявление. Захарова подчеркнула глубокую встревоженность Москвы резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Россия призывает стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к его урегулированию путем дипломатии.