19 сентября, 11:07
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили об артиллерийском обстреле позиций сил Азербайджана в Карабахе

Defense Ministry of Azerbaijan via AP
© Defense Ministry of Azerbaijan via AP

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры в указанном направлении

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило об артиллерийском обстреле позиций своих сил армянской стороной в Агдамском районе в Нагорном Карабахе.

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В сообщении военного ведомства говорится, что формирования ВС Армении "на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент" ведут огонь из артиллерии по позициям ВС Азербаджана, "дислоцированных в направлении Агдамского района". По данным военного ведомства, подразделения азербайджанские ВС принимают ответные меры.

Ранее в Баку заявили о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе, направленных на "восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики". Азербайджан подчеркнул, что объекты гражданской инфраструктуры и гражданское население не являются целями. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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