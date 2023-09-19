В Баку заявили об артиллерийском обстреле позиций сил Азербайджана в Карабахе

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры в указанном направлении

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило об артиллерийском обстреле позиций своих сил армянской стороной в Агдамском районе в Нагорном Карабахе.

В сообщении военного ведомства говорится, что формирования ВС Армении "на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент" ведут огонь из артиллерии по позициям ВС Азербаджана, "дислоцированных в направлении Агдамского района". По данным военного ведомства, подразделения азербайджанские ВС принимают ответные меры.

Ранее в Баку заявили о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе, направленных на "восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики". Азербайджан подчеркнул, что объекты гражданской инфраструктуры и гражданское население не являются целями.