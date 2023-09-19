СМИ: Госсовет обороны Литвы пока не обсуждает выход из Конвенции по кассетным боеприпасам

По информации BNS, ранее оборонное ведомство страны предложило совету обороны рассмотреть вопрос о выходе из Конвенции

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный совет обороны Литвы пока не планирует обсуждать предложения Минобороны республики о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование и передачу соответствующих снарядов. Об этом сообщило агентство BNS.

По его информации, ранее оборонное ведомство Литвы предложило Государственному совету обороны, в который входят президент, премьер, председатель Сейма, министр охраны края и командующий армией, рассмотреть вопрос о выходе из Конвенции. Минобороны считает, что кассетные боеприпасы - это эффективное средство обороны, которое нужно уметь использовать. В Вильнюсе утверждают, что в случае возможного конфликта такие боеприпасы применят РФ и Белоруссия. Министерство указывает, что стороной договора не являются США, а также несколько "союзников" Литвы, вместе с которыми страна намерена "защищаться от возможной агрессии".

"Было решено, что различные учреждения ответят на вопросы, связанные с последствиями возможного выхода Литвы из Конвенции, и представят анализ различных сценариев. Поэтому Государственный совет обороны не планирует в ближайшее время обсуждать этот вопрос", - говорится в комментарии офиса президента, полученном агентством.

Глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас в августе заявил, что участие в конвенции ограничивает обороноспособность Литвы. По его словам, Вильнюс намерен выйти из конвенции, уже подготовлены соответствующие предложения. Позднее советник президента республики Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите заявила, что выход из конвенции по кассетным боеприпасам нанесет ущерб имиджу Литвы.

Литва присоединилась к Конвенции по кассетным боеприпасам в 2011 году.