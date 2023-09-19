Республика Корея вызвала посла РФ и призвала отказаться от военного сотрудничества с КНДР

Первый заместитель министра иностранных дел республики Чан Хо Чжин призвал Москве соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин пригласил посла РФ в Сеуле Андрея Кулика на беседу в ведомство и призвал Россию соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и прекратить военное сотрудничество с КНДР. Об этом сообщило южнокорейское Министерство иностранных дел.

"Первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин вызвал 19 сентября в здание министерства посла РФ в Сеуле Андрея Кулика. Он передал позицию нашего правительства в связи с обсуждением вопросов военного сотрудничества и торговли оружием между Россией и Северной Кореей во время визита председателя [государственных дел] Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Он настоятельно призвал Россию соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить движение в сторону военного сотрудничества с Северной Кореей", - информировали в ведомстве.

По словам замминистра, на России как на одном из постоянных членов Совета Безопасности ООН и создателе системы нераспространения ядерного оружия лежит большая ответственность.

"Наше правительство примет решительные меры в сотрудничестве с международным сообществом и обеспечит наступление очевидных последствий в ответ на любые действия, которые нарушают резолюции СБ ООН и угрожают нашей безопасности", - привели дипломаты содержание заявлений замминистра. Он добавил, что "подобные шаги" окажут "значительное негативное влияние" на отношения РФ и Республики Корея.

Отмечается, что российский посол "внимательно выслушал" позицию Сеула и обещал довести ее до сведения Москвы.