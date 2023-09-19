Министр обороны Азербайджана проинформировал турецкого коллегу о действиях в Карабахе

Закир Гасанов уведомил Яшара Гюлера о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов уведомил своего турецкого коллегу Яшара Гюлера об антитеррористических мероприятиях, проводимых в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

"19 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. Генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал своего коллегу о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в сообщении.

В свою очередь Гюлер заверил азербайджанского министра, что Турция "и сегодня рядом с Азербайджаном".

Кроме того, по данным оборонного ведомства, состоялись телефонные переговоры между начальниками генеральных штабов Азербайджана и Турции.