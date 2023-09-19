Лукашенко заявил, что США используют Польшу для развала ЕС

По словам президента Белоруссии, его страну это настораживает

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Вашингтон использует свое влияние на Польшу для развала ЕС, что настораживает Белоруссию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Украина это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется, - цитирует его агентство БелТА. - Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть, прежде всего Европейский союз". Президент считает, что Запад, используя волнения после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, намеривался присоединить республику к Польше, чтобы на ее границах создать новую разделительную линию с Россией. "Но не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке", - сказал Лукашенко.

В связи с этим он подчеркнул важность совместных действий с Россией, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз. Белорусский лидер напомнил, что на недавней встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным они обсуждали вопросы обороны и безопасности, но не стал озвучивать детали той беседы.

По его словам, в республике серьезное внимание уделяют оборонному комплексу. Он напомнил, что еще с советских времен в стране работают над системами радиоэлектронной борьбы и связи, а в настоящий момент, как показали события, это становится ключевой составляющей при ведении боевых действий. Кроме того, Белоруссия занимается ракетостроением, изначально партнером в этой выступил Китай, однако сейчас она использует российские технологии.