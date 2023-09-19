Минобороны Молдавии объяснило присутствие военных США проведением учений

Депутат от оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Адриан Албу ранее обратился в Минобороны с требованием объяснить причины присутствия военных США в населенных пунктах, где никогда не проводились военные учения

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Присутствие американских военных в некоторых населенных пунктах Молдавии объясняется проведением международных учений Scutul de foc/ Rapid Trident 2023 ("Огненный щит/ Быстрый трезубец"), которые стартовали 11 сентября. Об этом заявило Минобороны республики.

"Цель учений, которые продлятся до 22 сентября - повышение оперативной совместимости участвующих контингентов и уровня готовности к миротворческим операциям, в них принимает участие около 500 военнослужащих. В рамках учений будут выполнены боевые стрельбы из пехотного оружия и артиллерийских систем с привлечением технических подразделений Национальной армии. Воинские подразделения также будут перемещаться по территории страны", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ведомства. В нем граждан "не распространять ложные сведения во избежание дезинформации".

Ранее депутат от оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Адриан Албу обратился в Минобороны с требованием объяснить причины присутствия военных США в населенных пунктах страны, где никогда ранее не проводились военные учения. Он отметил, что присутствие иностранных военных возмущает местных жителей, о чем говорят публикации в социальных сетях.

В 2023 году власти Молдавии увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. Значительно выросла военная помощь стране со стороны западных доноров и НАТО.