Эрдоган заявил, что Россию не удастся "заставить уйти из Крыма"

Президент Турции считает, что "время покажет"

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россию не удастся "заставить уйти из Крыма". Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу PBS.

"Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным по Крыму. И я не добился успеха в них. И я не смог заставить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся. Я думаю, что время покажет", - подчеркнул он.

Между тем ранее турецкий президент подчеркивал, что Анкара не поддерживает воссоединение Крыма с Россией.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.