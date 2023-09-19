В Польше считают, что Евросоюз должен придерживаться политики закрытых границ

По словам заместителя министра культуры и национального наследия Ярослава Селлина, вся Европа должна действовать так, как поступила страна на границе с Белоруссией

ТАСС, 19 сентября. Европейский союз должен начать придерживаться политики закрытых для нелегальных мигрантов границ. Об этом заявил в эфире Польского радио заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

"Самое время начать [придерживаться] политики закрытых границ ЕС", - сказал он, комментируя ситуацию на Лампедузе.

По словам Селлина, вся Европа должна действовать так, как поступила Польша на границе с Белоруссией.

"Европейские элиты не понимают, что такие идеи, как расселение [мигрантов по разным странам ЕС], только дают повод для очередных волн миграции", - предупредил он. "У них в Африке есть смартфоны, и они знают, что стоит только пересечь европейскую границу, их где-нибудь разместят, в той или иной стране богатой Европы", - отметил Селлин.

На острове Лампедуза, расположенном ближе к берегам Северной Африки, чем к материковой Италии, сложилась критическая ситуация. Нелегальных мигрантов там уже больше, чем местных жителей, ввиду чего начались беспорядки. В минувшее воскресенье там побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Италии Джорджа Мелони, которые дали ряд обещаний возмущенным местным жителям. Также глава ЕК сообщила о намерении "установить критерии для приема мигрантов" и перераспределить прибывших нелегалов между другими странами Евросоюза. Польша выступает категорически против этой инициативы.

В 2022 году Польша построила на границе с Белоруссией оборудованную средствами дистанционного контроля стену высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для предотвращения проникновения с белорусской территории направляющихся в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Границу защищают не только пограничники, но и несколько тысяч военных.